Quatre à table : un menu 100% vietnamien

Pour s'essayer à la cuisine asiatique, rien de tel que le célèbre 13e arrondissement de Paris. Maï Nguyen a accepté de relever le défi du Quatre à table pour partager les secrets de la cuisine vietnamienne. La cheffe propose de préparer une soupe traditionnelle du nord, à base de pâtes de riz et de bœuf. Un assortiment d'épices sera également essentiel pour un bouillon parfumé. Nous allons aussi préparer des nems. Il ne faut pas oublier le nuoc-mâm, sauce de poisson, car c'est la base de la cuisine vietnamienne. Pour le dessert, c'est un classique : des perles de tapioca au lait de coco et à la banane. En cuisine, on va commencer par la préparation du bouillon. Pour la farce des nems, il faut émincer les vermicelles, la carotte et les champignons. Ils seront ensuite mélangés avec la viande de porc hachée et les oignons, puis assaisonnés et enroulés dans la galette de riz. Pour le dessert, les perles de tapioca cuisent dans du lait de coco. On y ajoute la banane et le tour est joué. Une fois la soupe prête, il ne reste qu'à dresser avec la pâte fraîche et le steak émincé. C'est un plat équilibré, festif et raisonnable.