Quatre à table : un menu à base de chou pour l’hiver

Le chou est à la cuisine auvergnate ce que le beurre salé est à la culture bretonne. Le chef étoilé Rodolphe Regnauld, originaire du Finistère, mais Auvergnat d'adoption, va relever notre défi : 30 euros pour une mission culinaire tout au chou. Au marché, le chef scrute les étals et il a besoin d'indices avant d'acheter. Dans le panier, un chou romanesco, des carottes et un oignon viennent s'ajouter en complément. Il leur manque 150 grammes de lentilles et pas n'importe lesquelles, des lentilles du Puy. C'est 1,20 euro pour les lentilles auxquelles s'ajoutent 3,90 euros pour trois belles saucisses, du lait et de la crème pour 4,10 euros. Mais au moment de choisir le beurre, ça coince. En dessert, le chef craque pour des framboises, les toutes dernières de la saison. C'est 2,50 euros pour la belle barquette de 250 grammes. On passe ensuite en cuisine avec la première astuce qui est de couper tous les choux finement pour assurer une cuisson rapide et afin de conserver aussi la vitamine C et le potassium. TF1 | Reportage N. Chiesa, T. Gathy