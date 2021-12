Quatre à table : un menu à base de cochon

Le cochon est l'animal fétiche de Catherine Combe. Ce samedi, elle a accepté de nous concocter un menu "pur porc", de l'entrée au dessert. Avec un budget de 30 euros, cette épicurienne devra se débrouiller pour dénicher tous les ingrédients dont elle aura besoin. Pour commencer, elle nous conduit en pleine nature provençale, au milieu de nulle part, pour se procurer de la viande de cochon bien fraîche. Catherine dépense en tout 20 euros. Maintenant, en route pour aller chercher l'accompagnement. Dans cette boutique, il y a ce qu'il lui faut : des pommes, des citrons, des pommes de terre, un paquet de farine et un sachet de Polenta. Catherine débourse au total 6,80 euros. A présent, direction les fourneaux. Catherine commence par préparer le dessert : des cookies au citron avec de la graisse de porc. Il n'y a ni œuf, ni beurre, seulement de la farine, du sucre, du citron, de la cannelle et du saindoux. Notre épicurienne y rajoute des dés de pomme pour leur donner de la fraîcheur. Il est temps de passer au plat principal : côte de porc caramélisé. Elle utilise du miel, du soja et des épices pour la préparation. Puis, place à la cuisson. Enfin, encore du cochon pour l'entrée avec un parmentier de boudin. A table, tout est prêt. TF1 | Reportage A. M. Blanchet-Bouchet, E. Berra