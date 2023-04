Quatre à table : un menu à base de fraise

Avec un budget de 30 euros, Brice Bordes a accepté de nous préparer un menu à base de fraise. Direction le marché emblématique de Montpellier. Pour commencer, achetons notre ingrédient phare, la fraise. La récolte a démarré il y a quelques semaines dans l'Hérault. Le chef choisit la variété Cléry. Une barquette de 500 grammes suffit pour cinq euros. Les fraises seront mélangées à plusieurs légumes. Pour ne pas dépasser le budget, voilà une astuce : prendre un fruit ou un légume déclassé. Nous prenons également une carotte, une patate douce et une courgette. Et pour le dessert, Brice prend des pièces de rhubarbe, parfaite alliée de la fraise. Il achète un peu de menthe et de coriandre pour ajouter du goût à nos plats. Rendons-nous maintenant à la poissonnerie. Nous nous procurons deux filets de daurade pour l'entrée. Ce qui nous coûte 11,20 euros. Il ne reste plus qu'à acheter du quinoa en vrac dans ce magasin bio et les courses sont terminées. De l'entrée au dessert, découvrez à présent comment est concocté chaque plat. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia