Quatre à table : un menu à base de légumes

Ce n'est pas parce qu'ils ont des défauts, qu'ils sont moins gracieux ou qu'ils sont anciens que les légumes ne peuvent pas faire de belles assiettes. Et le chef nous l'a bien prouvé avec le défi culinaire de ce samedi. Par exemple, le pissenlit, passé de mode, est très rare sur les étals et pourtant, il est revitalisant. Et les légumes d'antan sont nombreux. Mais pour notre Quatre à table, il a opté pour des carottes, blettes, topinambours, panais et radis roses comme ingrédients. Pour les accompagner, il s'est aussi procuré du poulet et des moules. Au menu : mousseline de carottes en entrée, ballotines de poulet avec une feuille de blettes en plat de résistance et une tarte aux panais en guise de dessert. En cuisine, les moules sont chauffées pour être ouvertes et les épluchures de carottes servent au bouillon. Une fois cuites, les carottes, elles, sont mélangées avec le fameux curry. Quid du reste de la préparation ?