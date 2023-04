Quatre à table : un menu à base de miel

Les halles du Boulingrin, c'est le marché historique de Reims. Et c'est là que nous avons retrouvé notre cuisinière apicultrice, Sandrine Bernier. Ce samedi, elle a relevé le défi de nous préparer un menu autour du miel. Et comme à l'accoutumée, le budget pour ce Quatre à table est de 30 euros. Pour constituer nos ingrédients, nous nous sommes avant tout arrêtés chez son producteur de volailles et d'agneaux. Pour quatre personnes, ce sera quatre paquets d'aiguillettes de cane. Pour l'accompagnement du plat principal, on opte pour des légumes : quelques carottes et des navets. L'entrée, elle, se fera avec des noix de Saint-Jacques. Et enfin, en dessert, la pièce maîtresse est l'ananas. Le miel, ingrédient principal de notre Quatre à table, ne s'achète pas dans les halles. On va se le procurer directement dans le jardin de Sandrine. Côté préparations, on commence par le dessert. Recouvert de miel, l'ananas va rôtir au four pendant 40 minutes. Viennent ensuite celles du plat principal, les aiguillettes de cane au miel à l'orange, et de l'entrée, un chaud-froid de Saint-Jacques au miel citron. TF1 | Reportage J. Duong, M. Doux