Quatre à table : un menu à base de tartes

Il y a deux ans, le chef cuisinier Christophe Scmitt est arrivé dans le Var, au Domaine de la Terre Blanche. Il donne à sa cuisine des accents chantants. Pour un budget de 30 euros, il va concocter une entrée, un plat, et un dessert. Le tout est à base de tartes. Direction au marché pour faire les courses : sardines, petites olives sans amertume, brousse, œufs, farine de pois chiche, citrons, fraises, asperges, oignons doux. Sur le marché de Lorgues, les produits locaux sont toujours source d’inspiration. On ajoute un pot de miel de lavande. En cuisine, les oignons émincés, la préparation d’une recette originale de pissaladière démarre pour l’entrée. Une fois dressée, on enfourne la tarte pendant cinq minutes à 170 degrés. Pour le plat, Christophe propose un fond de tarte très provençal, une galette de panisse. Le montage de cette tarte est alors un vrai loisir créatif. Les papilles en éveil, on passe au dessert pour une tarte façon crumble avec un crémeux au citron. TF1 | Reportage C. Magne, W. Wuillemin