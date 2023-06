Quatre à table : un menu à la crème fraîche

Honneur au circuit ultra-court. Pour nous, ce sera un gros pot de crème fraîche. Pour le reste des courses, direction le marché de Coutances (Manche). Kéda Black a ses habitudes chez une maraîchère bio. Elle choisit une grosse courgette, une grosse poignée de mesclun, une botte d'oignons et une tête d'ail nouveau. Pour le dessert, classiques mais irrésistibles, accompagnées de crème, de belles fraises locales. Et pour le plat, nous prenons 1,5 kg de moules et un paquet de spaghettis. Pour mettre en valeur la superbe bonne crème normande, ce serait pas mal d'avoir une soupe de courgette avec des oignons que l'on dégustera froide en entrée. Quand les courgettes sont tendres, il ne reste qu'à mixer. La crème lui apporte de la gourmandise, un tour de moulin à poivre, du relief. Pour le plat principal, l'idée est de revisiter les spaghettis aux palourdes italiennes en les préparant avec des moules. Du beurre, des oignons, du piment et un verre de vin blanc pour le fond de sauce. En cinq minutes, les moules vont cuire et s'ouvrir. Retirez celles-ci pour pouvoir lier la sauce avec la crème. En guise de dessert, des fraises recouvertes de crème. Quelques miettes de biscuit pour la texture et pour le plaisir ! TF1 | Reportage E. Tran, B. Lachat