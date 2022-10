Quatre à table : un menu à la fois diététique et gourmand

Julie ne mange que des légumineuses : des haricots secs, des fèves ou des lentilles. Pour l'entrée, elle a envie d'un houmous, une purée de pois chiche. C'est rassasiant, riche en protéine et assez savoureux. Pour notre houmous, nous prenons de la purée de sésame. Les fruits et légumes sont naturellement essentiels. Nous prenons deux poivrons rouges, deux carottes, un concombre, un peu d'ail, de l'oignon et du citron. Toujours pour l'entrée, trois poireaux dont on fera une fondue pour le plat. Et il faut encore penser au dessert. Le chocolat a mauvaise réputation parce qu'on le dit calorique, mais il est riche en magnésium et a plein d'intérêts. On va le travailler en mousse au chocolat. Au rayon crèmerie, on trouve tout pour préparer des œufs cocotte. Ils sont cuisinés avec un peu de comté et servis avec du pain pour les mouillettes. Pour finir, un pot de gourmandise pure. Le budget est largement respecté. Maintenant, place à la préparation que vous découvrirez en images. TF1 | Reportage E. Tran, J.F. Drouillet