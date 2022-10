Quatre à table : un menu à la saveur de la Chartreuse

C’est une liqueur teintée de mystère, élaborée dans le secret des dieux, derrière les murs de ce monastère. La Chartreuse, c’est la bible de Patrick Henriroux. Il est capable de la distiller de l’entrée au dessert. Rendez-vous au très animé marché de Vienne (Isère) pour acheter du piment d’Ampuis, des tomates, un bouquet d’anis, un oignon et des épinards qui chantent. On va chez le fromager pour prendre du fromage de chèvre. On prend la direction de la boucherie pour du boudin. Enfin, on se rend chez le maraîcher pour acheter des fruits, qui seront servis avec une belle tranche de brioche. Si vous n’avez pas de vieux flacons à porter des mains, le millésime 2022 fera bien l’affaire. Pour l’entrée : videz les piments et écrasez les chèvres tout en ajoutant une larme de liqueur. Pour le plat : une fois les pommes cuites dans du beurre et le boudin tranché, faites revenir les échalotes avec l’astuce du chef pour une recette zéro alcool. Enfin, pour le dessert : les fruits sont cuits à la cocotte et aromatisés à la Chartreuse verte. Le défi est relevé avec un menu local et économique. TF1 | Reportage G. Charnay, D. Paturel, Q. Russel