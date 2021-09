Quatre à table : un menu anti-gaspi

Au cœur d'un authentique frigidaire, les reliefs d'un repas peuvent donner des idées. Et grâce à cette inspection des restes, notre Quatre à table se fera avec quinze euros. Notre chef Thomas Chevrier fait le marché près de son restaurant deux fois par semaine. Tomates, oignons rouges et gingembre vont transformer le reste de lentilles en une belle salade parfumée. De la coriandre, de la menthe, de la ciboulette et deux mini-concombres vont servir pour la sauce. Et pour la protéine animale, le maquereau est tout indiqué, en plus d'être un poisson noble. Pour le dessert, ce sera également à base de restes. Mais âme sensible s'abstenir, car le pudding de croissant rassi est l'un des desserts les plus caloriques qui soit. Pour cause, on étale 200 grammes de beurre sur des croissants au beurre, sans oublier les œufs, le lait et le sucre. Après 40 minutes de cuisson et un joli dressage, la gourmandise est au rendez-vous. Quid de la préparation du plat principal ?