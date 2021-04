Quatre à table : un menu aux notes fumées

Il est à peine huit heures du matin que Nicolas Thomas, chef étoilé de "La promenade", flâne déjà dans les allées du marché de Verfeil (Haute-Garonne). Pour lui, le fumé est presque une saveur complémentaire. Nicolas effectue le premier achat devant un bel étal d'asperges, de pommes de terre et de légumes de saison qui, une fois grillés, apporteront un léger goût fumé. Notons que tous les légumes peuvent être fumés. Des produits simples dont la saveur est rehaussée par ce mode de cuisson. Arrivé à la poissonnerie, le choix s'oriente sur des moules de bouchot et du haddock, un poisson blanc fumé au bois de hêtre, une note boisée que le chef va assaisonner avec la pomme de terre. Ensuite un petit détour par la crèmerie, puis direction le marché du foie gras au marché couvert de Toulouse pour terminer. En entrée, la note fumée est apportée par le haddock, donnant du tempérament à la crème de pomme de terre. Pour le plat, il faut donner une saveur boisée au foie gras puis le poêler. Pour l'accompagner, on a les asperges et un bouillon de légumes du printemps assaisonné d'un morceau de cèdre. Enfin, une île flottante revisitée clôturera le menu.