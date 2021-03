Quatre à table: un menu aux saveurs métissées

Samuel Albert est chef cuisinier chez "Les Petits Prés" à Angers. Il nous a donné rendez-vous directement à la poissonnerie du marché. Le chef a accepté de nous préparer un menu avec un budget de 30 euros. Il a choisi un classique de la cuisine américaine : le crab cakes de San Francisco. Pour préparer sa recette, il a opté pour deux petits crabes. Ensuite, direction la charcuterie pour acheter de la poitrine de porc, qu'il va confire au sucré-salé. Il faut ensuite des légumes de saison pour l'accompagner : des navets, des rutabagas, des radis noirs, un demi-chou, deux poignées de mâche, une tête d'ail et une échalote. Puis direction l'épicerie spécialisée dans les produits exotiques pour le dessert : un flan coco-caramel. Pour le préparer, il faut aussi du lait concentré, des œufs, une bouteille de soja, de la chapelure et un morceau de gingembre. Le cochon confit au miel, gingembre et soja est long à cuire. C'est donc par lui qu'il va commencer. Les petits légumes, eux, pourront rester légèrement croquants. Comment Samuel prépare-t-il les crabes et le dessert ?