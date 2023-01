Quatre à table : un menu avec des clémentines

Jany Gleize est un chef étoilé. Il cuisine à quatre mains avec sa fille également cheffe. Pour notre menu, il choisit un kilo de clémentines corses. Le plat principal a besoin d'une courge généreuse. Pour la farcir, voici de l'épeautre, l'ancêtre du blé. Nous avons également besoin de deux poires, une pomme, deux échalotes, deux oignons, un citron, quelques noix et un gramme de safran pour le dessert. Ce sera un fromage blanc safrané aux clémentines. Au rayon crémerie, Jane et Jany prennent de la tomme au lait cru et quatre œufs. Un saucisson à cuire et 250 g de petit salé sont facturés 6,70 euros. L'ensemble des achats revient à 27, 24 euros. Notre entrée à quatre mains sera des œufs pochés sur une purée d'oignons à la clémentine avec pomme et noix. Pour réussir le pochage, soyez généreux avec le vinaigre blanc dans l'eau. Le jus de deux clémentines est versé dans la purée d'oignons et Jany Gleize offre l'astuce du chef étoilé. Pour couronner notre œuf, des zestes sont poêlés. Une entrée délicieusement sucrée salée. Comment préparer le plat principal et le dessert ? TF1 | Reportage L. Delsol, K. Betun