Quatre à table : un menu avec des plats de grands-mères

Emmanuelle Jary partage ses recettes sur les réseaux sociaux avec son million d'abonnés. Un ton piquant et décalé, elle a fait d'une boutade "C'est meilleur, quand c'est bon" la devise de sa communauté d'abonnés. Ce qu'elle aime le week-end, ce sont les plats de grands-mères. Elle a donc décidé de nous initier aux plats du dimanche, qu'elle mangeait autrefois en famille. Et pour cela, elle a droit au défi habituel du Quatre à table : 30 euros pour acheter tous les ingrédients. Dans le panier : quatre escalopes bien attendries, deux tranches de jambon, de la mâche, des pommes Golden et Royal Gala, des œufs et enfin du fromage emmental. Quand on cuisine un plat de grands-mères, selon Emmanuelle, on s'attend à des plats "gourmands", des plats traditionnels français. Résultat : les plats sont très protéinés. Alors entre le soufflé au fromage en entrée, les nids d'hirondelle en plat de résistance et le gâteau aux pommes à la poêle au dessert, il n'y a pas de place pour le "régime" ! TF1 | Reportage E. Tran, J. Clouzeau