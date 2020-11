Quatre à table : un menu avec une touche de moutarde dans chacun des plats

Source de vitamine, la moutarde est devenue un condiment incontournable pour tous ceux qui veulent donner un goût relevé à leur cuisine. À l'ancienne ou aromatisée, de la plus piquante à la plus douce, il en existe plus de 40 variétés. Pour notre Quatre à table du jour, Alexandre Hulin nous a donné rendez-vous devant la moutarderie la plus ancienne du pays. Au menu : une gougère en entrée, un plat avec du poisson et un clafoutis aux fruits en guise de dessert. En cuisine, on commence par la préparation de l'entrée. Dans une pâte à choux, on incorpore les comtés rappés et une touche de moutarde pour relever le tout. Pour le clafoutis, mélanger la farine avec les œufs, le sucre, le lait et le beurre. Les graines de moutarde sont juste torréfiées pour apporter une touche finale au dessert. Enfin, pour le plat principal, on fait revenir les légumes dans du beurre. Puis, on assaisonne et tartine le poisson de moutarde au pain d'épices. Un vrai repas de chef à la portée de tous.