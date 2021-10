Quatre à table : un menu bio sans chichis, un hymne aux bons produits

Fred Ménager a quitté le monde de la haute gastronomie, il y a plus de 20 ans, pour acheter cette ferme proche de Beaune. Notre défi, un menu pour quatre personnes à 30 euros, prend avec lui un tour particulier. Ce samedi matin, dans son jardin, notre chef jette son dévolu sur les potimarrons, arrivés avec un peu d’avance sur le calendrier. Notre panier bio se remplit vite avec du poireau, du céleri et un légume souvent mal-aimé : la blette. Sous la serre, il prend un melon, un poivron rouge et une touche finale qui prend la forme d’une fleur : la capucine. La suite du repas nous emmène vers le poulailler où huit races de volaille en voie de disparition gambadent dans de larges enclos. Le chef opte alors pour une gauloise grise. Puis direction cuisine pour les préparations. En entrée, le poivron ainsi que le poireau et le céleri râpés vont composer une salade tiède, surmontée de lamelles de melon et de la capucine. Pour le plat, la volaille, sautée à l’huile d’olive avec ail, échalote et thym, sera servie accompagnée de blettes rôties. Enfin, Fred nous propose un flan de potimarron en guise de dessert.