Quatre à table : un menu bistrot de saison

Laurent Mariotte a accepté notre défi du Quatre à table. Il va nous concocter un repas non pas avec 30 euros mais seulement quinze euros. Il va nous préparer un menu bistrot de saison. Dans les Vosges, chez le maraîcher local, les légumes d'automne sont assez tentants. Nous allons acheter les assaisonnements pour un chou farci : oignons rouges et viande bien maigre. Pour le dessert, nous achetons seulement deux pommes. Nous faisons ensuite un petit saut à la crèmerie pour prendre des œufs et du lait frais entier. Les courses nous ont coûté moins de quinze euros. En cuisine, nous commençons par le dessert de bistrot : un bon riz au lait. Pour la préparation, nous utilisons des épices, 60 grammes de sucre et un reste de riz rond à mélanger et à cuire à feu doux pendant 40 minutes. Le dessert est rehaussé avec des bâtonnets de pommes acidulées. En entrée, nous faisons une mayonnaise pour accompagner des œufs durs. Ensuite, nous préparons les choux farcis en commençant par la farce. Ils sont à arroser de bouillon puis cuiront pendant une heure.