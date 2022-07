Quatre à table : un menu bon et vraiment pas cher

Notre Quatre à table commence à l’association Banques alimentaires. Nous avons rendez-vous avec une as des recettes bon marché. Chaque semaine, Marie-Hélène, retraitée, anime des ateliers cuisine pour des personnes à faible revenu. Pour traquer les prix bas, on va dans un supermarché de Discount Alimentaire. Première halte : rayon fruits et légumes pour des tomates cocktails, une aubergine et des courgettes françaises. Au rayon crèmerie, on se procure de la Feta, un peu de lait, du beurre et un râpé de fromages. Ensuite, au rayon boucherie pour de la viande de bœuf hachée. À chaque fois, nous choisissons des marques peu connues, qui ne font jamais de publicité. L’essentiel est de bien garder un œil sur les ingrédients. Une fois nos courses terminées, direction cuisine pour préparer une salade grecque d’aubergines, un gratin de courgettes au bœuf et des beignets soufflés accompagnés de confiture. Une entrée colorée, un plat savoureux et un dessert gourmand pour à peine 19 euros. Marie-Hélène n’a pas failli à sa réputation de championne des petits prix. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys