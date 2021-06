Quatre à table : un menu britannique servi dans les pubs

Le chef Yann Florio est installé à Londres depuis onze ans. Avec un budget de 30 livres, il va nous préparer de la nourriture britannique pour quatre personnes. Il nous emmène au marché de Borough Market pour acheter les ingrédients. Notre première halte se fait à la poissonnerie pour du haddock fumé, du saumon, quelques crevettes et du cabillaud pour concocter une "fish pie". Nous avons ensuite besoin de fromage, de crème fraîche, de pommes de terre, de la salicorne, des échalotes, une orange, un citron, de l'estragon, du foie de volaille et du pain. En cuisine, nous allons concocter une "fish pie", un plat très anglais. Pour sa garniture, nous préparons un poisson parmentier avec des fines herbes et de la béchamel. Vient ensuite le montage de la purée recouverte de mimolette râpée. Le plat est à laisser au four durant une demi-heure à 180 °C. Pour l'entrée, nous aurons un pâté de foie. Le chef dénerve les foies, prépare une marinade et mixe le tout avec des œufs ainsi que de la matière grasse. Enfin, la touche sucrée est un pudding à base de pain, souvent à la carte des pubs.