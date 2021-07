Quatre à table : un menu coloré et floral, de l’entrée au dessert

Pour 30 euros, Nicolas Carro va nous préparer un menu floral pour quatre personnes. Pour trouver ses plantes, il se rend chez un paysan cueilleur. Les fleurs de poireau, de salade, et même de fenouil procurent un goût concentré de légumes. On nous propose aussi des barquettes de fleurs sauvages. La partie essentielle du plat de Nicolas, c’est la fleur de courgette. Elle est rare sur les marchés car c’est un produit délicat. La capucine, elle, apportera une note poivrée au repas. Notre chef étoilé nous explique aussi que les fleurs se marient parfaitement avec le poisson. Fraise, framboise, œufs, crème, carotte, persil, fenouil, oignon, artichaut pour compléter le tout, et direction cuisine. Pour l’entrée : une purée d’artichaut et un artichaut entier agrémentés d’un bouquet de fleurs sauvages. En guise de plat, la fleur de courgette repose sur une émulsion de fumet de poisson, garnie de graines, de feuilles et de pétales de capucine ainsi que d’une julienne de courgette. Enfin, les fruits rouges et la crème épaisse saupoudrés de miel de ronce, de fleurs de chèvrefeuille et de pétales de rose seront servis pour le dessert.