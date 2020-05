Quatre à table : un menu complet à base de fromage

Dans notre Quatre à table de ce samedi, nous avons mis à l'honneur le fromage, un produit si cher à notre culture. Avec un budget de 30 euros, Jérôme et sa fille nous ont concocté un menu savoureux : de la panna cotta de Saint-Nectaire rehaussée avec une compote de poires en guise d'entrée et du velouté de lentilles accompagné de chantilly de fourme d'Ambert pour le plat principal. Pour le dessert, du pain perdu au cantal avec une soupe de fraises et des tomates cerises nous ont été servis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.