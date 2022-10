Quatre à table : un menu complet et rapide façon "Seize May"

Jordan Martelot, alias Seize May, est un créateur de contenus sur les réseaux sociaux. Ancien coursier, cet autodidacte a profité du confinement pour filmer ses recettes simples et rapides. Ce samedi, il a relevé notre défi : préparer un menu pour quatre personnes avec 30 euros. Il fait ses courses au supermarché, toujours dans un souci de rapidité. Il y vient tous les jours car il poste quotidiennement. Pour notre menu, nous avons besoin de trois poires juteuses, deux aubergines et six pommes de terre. Comme les aubergines de notre entrée seront gratinées à la mozzarella, nous avons aussi pris du lait, du beurre, des œufs, de la ricotta, de la crème semi-liquide et de la mozzarella râpée. Place maintenant à la préparation. L'astuce pour ce menu est d'utiliser au maximum le four. Pendant que les aubergines précuisent, Jordan prépare la farce. Il suffit juste de garnir les aubergines et de tout remettre à gratiner. En quinze minutes, l'entrée est prête. Quid de la préparation du gratin dauphinois et des poires au chocolat ? TF1 | Reportage L. Delsol, P. Marcellin