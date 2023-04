Quatre à table : un menu concocté par deux femmes en reconversion

Voici Thierry Marx et ses deux équipières en reconversion. Nous leur avons donné 30 euros pour nous préparer un repas simple mais goûteux pour quatre personnes. Aux débutantes, les initiatives. Le mentor, lui, conseille. Pour l'entrée, des asperges. En accompagnement, trois oranges maltaises, quelques pommes de terre en guise de légumes et des herbes pour les relever. Pour le dessert, on prend deux échalotes et trois pommes Pink Lady. En plat de résistance, deux maquereaux bien brillants feront l'affaire, et pourquoi pas quelques palourdes. En route pour le restaurant. Les deux recrues ont suivi la formation en trois mois de Thierry Marx, "Cuisine mode d'emploi(s)". Ancienne spécialiste de la finance, Margot Bourgeois est embauchée comme cheffe des cuissons. Nadia Bencheikh, elle, est stagiaire. Celle-ci caramélise le jus d'orange en le laissant s'évaporer lentement. Elle assaisonnera les asperges, de même que cette tapenade d'orange, les peaux cuites et confites dans un mélange au sucre. Elles sont ensuite mixées. Les maquereaux sont difficiles à travailler. En utilisant un couteau, il faut suivre l'anatomie du poisson. Et même pour couper une simple échalote, le geste est primordial. Le but, parvenir à l'excellence et décrocher la première étoile. Maintenant, place au dessert. Pomme beurre sucre, pomme beurre sucre. Le secret, c'est la cuisson lente. Il a passé quasiment deux heures dans le four. Enfin, initiation à l'art du dressage pour la touche finale. TF1 | Reportage A.M. Blanchet, J.Y. Chamblay