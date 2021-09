Quatre à table : un menu de plantes sauvages

C’est dans la nature que Magali Ancenay, blogueuse culinaire, trouve l’inspiration. À ses côtés, Lisette Bigi, son mentor et experte en fruits et légumes sauvages. Elles nous embarquent pour une cueillette loin des cultures traitées. Nous y dégotons des chénopodes blancs, des orties, de la salade et du pourpier, cette soi-disant mauvaise herbe qui pousse en abondance dans les allées de jardin. Après, rien de tel que des chèvres frais fabriquées à la ferme pour marier à la salade. Au dessert, une rareté : des brousses de brebis. Et ne surtout pas oublier les œufs. À la boucherie, nous prenons près de 400g d’escalope de poulet pour les boulettes. Pour compléter, deux carottes et cinq courgettes chez le primeur. Enfin, quelques fruits rouges ainsi que du parmesan. La cuisine ou l’art d’accommoder les herbes sauvages, Magali l’a dans le sang. Chénopodes, oignons et parmesan parfument les boulettes de poulet. Les œufs et chapelure serviront à les façonner. Tous les autres légumes, eux, iront dans le bouillon. Notre cueillette se retrouve à l’honneur dans ces plats.