Quatre à table : un menu détox

Notre repas détox commence par une consultation de diététique en plein air avec Laurent Dufay, diététicien nutritionniste. Des conseils bienvenus pour, avec 30 euros, faire le plein d’énergie sans trop se priver. On part acheter du poireau, des carottes, du curcuma, de la citronnelle, du gingembre, sans oublier la coriandre, le thym et quelques feuilles d’épinard pour un bouillon plein de promesses. Pour le plat, il nous faut une courge butternut et pour le dessert, deux poires. Après le plein de fruits et légumes, direction la poissonnerie, le paradis des nutritionnistes. Tous les poissons sont pleins de phosphore, excellent pour la mémoire. Enfin, un passage à la crèmerie pour un pot de fromage blanc islandais et trois œufs. Pendant les fêtes, le corps a été très sollicité par l’alcool, les graisses et le sucre. D’où l’idée d’un bouillon de légumes agrémenté d’un reste de noix de coco râpé et d’un peu de curcuma pour faciliter la digestion. Une petite entrée végétale, peu calorique et qui fait du bien donc en entrée. Pour le plat, on vous propose un filet de maquereau avec la courge butternut cuite à la vapeur. Et pour terminer, des cubes de poire sur fromage blanc fouetté, une petite douceur à moins de 50 calories. TF1 | Reportage E. Tran, J.F. Drouillet