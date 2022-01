Quatre à table : un menu détox

C'est un défi de taille pour Michel Portos et Jimmy Bibrac, mais ils ont accepté de le relever. A Saint-Martin, plus de 90% des denrées sont importées, donc, ça coûte cher. La solution peut se trouver en local pour leur menu détox. Ils se rendent chez un producteur de fruits et légumes de l'île pour s'approvisionner : tamarins, papayes, bananes, piments, pommes et plantes aromatiques. Pour le plat principal, les chefs trouvent l'inspiration chez un producteur et éleveur de bovins. Pour tenir leur budget, ils privilégient la volaille au bœuf. Ce sera donc du poulet avec un fruit très rare que l'on trouve en abondance sur l'île. Quittons les terres pour le bleu turquoise de la mer des Caraïbes, théâtre de notre cuisine à quatre mains, agrémentée de quelques épices. Au menu : du risotto de bananes au lait de coco accompagné de kakis grillés, un suprême de poulet au jus de tamarin, et des pommes caramélisées au jus de carambole. Un challenge relevé avec uniquement des produits locaux. TF1 | Reportage C.Abel, N. Clerc