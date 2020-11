Quatre à table : un menu exotique de La Réunion

C'est dans le marché couvert de Saint-Benoît que nous retrouvons Daniel Francomme, chef cuisinier. Il a accepté de relever notre défi et devra nous préparer un menu pour quatre personnes avec 30 euros. Au menu : l'emblématique rougail saucisse accompagné de brèdes chouchou et de babafigue pour le plat principal, puis une petite salade de margoze en accompagnement, et enfin le fameux gâteau patate en guise de dessert. En premier lieu, il faut préparer le babafigue en le trempant pendant quatre heures dans du vinaigre, de l'eau et du sel. Ensuite, dans une marmite, verser les saucisses préalablement bouillies et coupées puis rajouter les oignons, le gingembre, les tomates, le thym et enfin le babafigue. Pendant ce temps, on confectionne le gâteau patate en mélangeant les patates douces écrasées avec du beurre, des œufs, de la farine, du sucre roux, de la vanille, du rhum et de l'anisette. Enfin, la margoze est mélangée aux oignons et aux piments pour obtenir une sauce piquante d'accompagnement. Pour la dégustation, le tout est servi sur une feuille de bananier avec des portions généreuses à l'image de la cuisine réunionnaise.