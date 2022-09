Quatre à table : un menu facile à réaliser et savoureux autour du vin

C’est sur les routes du Tarn que commence notre Quatre à table. Jean-Luc Denonain, chef cuisinier indépendant, nous emmène au milieu des vignes. Notre restaurateur a besoin de deux bouteilles. Un vin blanc suave, un vin rouge épicé… notre choix est fait. Pour nos courses, direction le marché de Cordes-sur-Ciel. On se procure de la butternut et un oignon chez le primeur. Cela mettra un peu de couleur à notre assiette. Pour le plat, le choix se porte sur du poulet : une viande peu onéreuse et qui se marie bien avec le vin. Nous ajoutons également à notre panier six œufs pour l’entrée. Côté dessert, le crémier nous conseille le fromage blanc artisanal. Une fois le tout réuni, on part en cuisine. Pour l’entrée, voici les étapes : faire revenir des oignons, un peu de farine et 40 cl de vin rouge ; ajouter un peu de beurre pour une sauce plus onctueuse et mettre le tout dans une cocotte ; y déposer ensuite un œuf, et c’est parti pour trois à quatre minutes de cuisson. On enchaîne avec le plat et le dessert : un pilon de poulet au vin blanc et son butternut, ainsi que du fromage frais à la gelée de vin. Voilà un repas très facilement réalisable pour moins de 30 euros. TF1 | Reportage P. Mislanghe, M. Larradet