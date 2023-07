Quatre à table : un menu fait de fleurs et de plantes comestibles

Dans le jardin de Pascal Garbe, tout se mange. Il va nous concocter un menu complet à base de plantes et de fleurs. Sur place, on trouve l'essentiel du repas. En entrée, du gargouillou avec du poivre du Sichuan et quelques feuilles de santoline. Sur un linge froid et humide, feuilles et fleurs s'amoncellent. En plat de résistance, on a des orties et des framboises en dessert. Nous prendrons des rouges et des blanches. Ensuite, avec un budget de 30 euros, nous faisons les courses et achetons une brioche, de la pâte feuilletée, du fromage de chèvre, des œufs, un pot de crème et des fraises. En cuisine, priorité aux mille-feuilles d'orties. Pour la pâte, il nous faut un moule à trou. Quant aux feuilles, après 30 secondes dans l'eau bouillante, elles ne piquent plus, donc place à l'eau glacée. Le séchage est impératif avant d'empiler le mélange œufs et couche d'orties. Pour la touche finale, on ajoute des lamelles de chèvre avant d'enfourner. Baignée dans l'œuf et rissolée, la brioche exhale un parfum suave avec les fruits rouges et les fleurs. En entrée, on a une salade lumineuse avec plus d'une cinquantaine de plantes. Enfin, à table. TF1 | Reportage A.M. Blanchet-Bouchet, J.F. Drouillet