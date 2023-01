Quatre à table : un menu gorgé de soleil et de bonne humeur

Pour Lara Fabian, Catane est un retour aux sources. Elle nous a donné rendez-vous Place du Dôme au pied de la fontaine de l'éléphant, l'emblème de la ville. Pour 30 euros, elle aura pour mission de concocter un menu typiquement sicilien. De belles oranges sanguines à un euro le kilo feront une salade acidulée parfaite pour l'entrée. Nous prenons aussi des cébettes et un bouquet de persil. Lara a maintenant besoin d'acheter des anchois déjà préparés pour le plat, direction le carré des pêcheurs. Elle ajoute une livre d'olives noires à l'ail et au piment pour relever la salade d'oranges. D'ailleurs, ce dessert sera encore meilleur avec un zeste de citron. Et enfin, pas question de se passer de ricotta, un fromage de brebis frais, parfait pour le dessert, sans oublier l'essentiel : les pâtes. Avec un geste simple, il faut battre la ricotta et mettre quelques copeaux de chocolat noir pour la gourmandise. Les pâtes sont préparées à la minute. Pour les accompagner, le chou-fleur violet et les anchois revenus avec des oignons. Tout le parfum de la Sicile se retrouve dans l'assiette pour moins de 26 euros. TF1 | Reportage E. Tran, B. Lachat