Quatre à table : un menu léger à base de tomate

Pour trente euros, Mickaël Féval, chef étoilé, va relever le défi de préparer une entrée, un plat et un dessert à base de tomate. Sur le marché, il a l'embarras du choix avec les variétés de tomates. Avec de jeunes courgettes et quelques asperges, c'est bon pour lui. Aussi, nous prenons deux aubergines, puis de la sardine. De plus, nous avons besoin de 100 grammes de beurres, un yaourt fermier et de l’olive. D'abord, le chef prépare un caviar d'aubergine traditionnel. Ensuite, il prépare la picole de tomate cerise. Dans le sirop, on plonge nos tomates. Après ébullition, on les épelle avant dressage. Sur un lit de caviar d'aubergine avec des lamelles de courgettes et d'olive, cela fera une entrée fraîche aux couleurs d’été. On utilise encore de la tomate pour un plat léger et élégant. Flambé avec une pointe de yaourt, il les accompagne de filets de sardine marinés à l'huile d'olive et de vinaigre de xérès, avec les légumes restants. Sur une pâte brisée, on met une petite confiture confectionnée avec les chairs des tomates utilisées, assaisonnée d'une arme de pastis. TF1 | Reportage M. L. Bonnemain, M. Derre