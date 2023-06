Quatre à table : un menu méditerranéen

Avec un budget de 30 euros, le chef Yariv Berrebi va nous préparer ce menu : maquereau braisé à l’huile d’olive et à la cardamome, green chakchouka et malabi aux cerises noire et eau de rose. Au marché, nous commençons par les légumes : artichauts poivrade, pousses d'épinard, haricots plats, ail frais et cerises pour le dessert. Pour l'entrée, direction la poissonnerie pour prendre des maquereaux, puis à la crèmerie pour des œufs. Il ne manque que les épices orientales : cardamome, eau de rose et une poignée d'amandes pour préparer le malabi. En cuisine, nous commençons par équeuter les épinards pendant que le chef s'attaque aux artichauts poivrade. Pour la chakchouka, il va mettre une demi-tête d'ail. Les légumes sont ensuite taillés, puis émincés avant de passer à la cuisson avec l'ail frais et les épinards entiers. Après avoir été salés, les filets de maquereau sont simplement braisés au chalumeau, coupés en fines tranches et assaisonnés au jus de citron ainsi qu'aux épices. Pour notre chakchouka, il ne manque plus qu'à ajouter six œufs entiers directement sur les légumes. Pour le dessert, on va faire de la confiture de cerises noires avec de l'eau de rose, de la crème au lait végétal et du sucre. TF1 | Reportage L. Adda, R. Reverdy