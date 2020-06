Quatre à table : un menu préparé et dégusté à même le potager

Il n'y aura pas d'addition pour notre Quatre à table de ce samedi. Le chef étoilé Nicolas Pourcheresse a décidé de nous concocter un repas préparé et dégusté à même le potager. Au menu, il y aura des navets en carpaccio accompagnés d'oignons et de petits-pois en guise d'entrée, puis des épinards poêlés au beurre avec un œuf bien dodu et des pommes de terre pour le plat principal. Pour finir, le chef a opté pour un dessert à base de framboises écrasées avec de la crème entière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.