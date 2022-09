Quatre à table : un menu qui fait voyager

Ce samedi, la mission de Cheikh Niang est de nous faire voyager et de nous faire découvrir plein de bonnes choses. Le menu est essentiellement basé sur les produits d'une épicerie exotique. Pour le plat principal, Cheikh a pensé à un mafé à base de pâte d'arachides avec de la viande et des légumes exotiques. On y mettra du manioc, du gingembre et du piment rouge. Pour le dessert, prenons du lait de coco et de la poudre de baobab. A la boucherie, nous achetons 500 g de bœuf. Au marché, nous choisissons les fruits et légumes : pommes de terre, concombres, carottes, tomates, poivrons et une mangue. En cuisine, nous commençons par ce qui doit mijoter : le mafé et sa pâte aux piments, ail et gingembre. Nous ajoutons les légumes et l'ingrédient essentiel : la pâte d'arachides. Parfumé et consistant, le mafé s'accompagne de riz. A base de bananes plantains, de concombres, de tomates et de poivrons, l'entrée est facile à réussir. Assaisonnez le tout avec un jus d'un demi-citron et de l'huile d'olive. En guise de dessert léger, mais gourmand, on ménage mangue, poudre de baobab et lait de coco. TF1 | Reportage E. Tran, S. Fortin