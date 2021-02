Quatre à table : un menu qui respecte l'environnement

Le chef Michel Roth et le fondateur de la charte "Less Saves The Planet", Fadi Abou, nous préparent un repas respectueux de l'environnement à Metz (Moselle). Pour l'entrée et le dessert, ils ont choisi un fromage local en toute petite quantité et des poires, car leur production figure parmi les plus respectueuses de l'équilibre environnemental. Des navets, du chou kale, des betteraves et des poireaux sont nécessaires pour un panaché de légumes de saison. À la boucherie, même si le bœuf a une empreinte écologique forte, il n'est pas question de se priver. Les portions seront néanmoins limitées à 130 grammes par personne au maximum. Michel Roth et Fadi Abou vont faire une mitonnée de légumes d'hiver et un paleron de bœuf au raifort frais râpé. Aucun gaspillage n'est envisagé. La poire au romarin avec une coulée de miel proposée au dessert est composée de très peu de chocolat. Notons que sa demande croissante contribue à la déforestation et à l'assèchement des terres. Voici donc un repas tout en parfums et couleurs responsable, et ce, jusqu'au geste final.