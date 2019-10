Quatre à table : un menu savoureux et riche en couleurs

Pour notre Quatre à table de cette semaine, Laurent Mariotte a fait les courses auprès d'une association pionnière dans l'agriculture de proximité dans les Vosges qui vend des produits bio. Le chroniqueur culinaire propose un menu coloré et savoureux, à cheval entre l'été et l'automne. En entrée, une salade de betteraves à l'huile d'olive et au jus d'orange. Pour le plat principal, il nous a préparé des tomates farcies et une salade de fruits à base de pommes et de poires en guise de dessert. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.