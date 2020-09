Quatre à table : un menu "simplissime"

Ce samedi, Jean-François Maillet a accepté de relever notre défi : cuisiner un plat authentique avec 30 euros. Pour cela, il nous a concocté une recette qui met à l'honneur la simplicité et la récupération. Au menu : des courgettes mimosa en guise d'entrée légère, du poulet à l'estragon et radis roses pour le plat principal, ainsi que du gratin de figues au dessert. En bon accommodateur des restes, le chef a même pu nous préparer un cake vert aux herbes et un pilon de poulet exotique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.