Quatre à table : un menu spécial barbecue

Avec un budget de 30 euros, nous allons préparer un menu complet au grill avec le champion de France de barbecue, Aurélien Vidal. Dès l'entrée, il va nous surprendre avec des radis. Pour le plat principal, nous achetons des pommes de terre nouvelles et des oignons. En guise de dessert, on va se faire une petite compotée de fraises au barbecue avec quelques pommes. Nous achetons également du beurre et une faisselle. Et chez le boucher, nous prenons un carré de côte de porc. Une fois aux fourneaux, nous allons fumer le beurre au barbecue pendant six heures. Nous alimentons le grill en charbon, et pendant que ça chauffe, nous préparons les radis. Nous utilisons la fane pour en faire une sauce au pesto. Une fois l'entrée dressée, place au plat. L'astuce du chef : rajoutez toujours une goutte d'eau pour ramener de l'humidité dans votre papillote afin que ça évite de brûler. Ensuite, les fruits de notre dessert n'ont plus qu'à mijoter 30 minutes. Après un massage à l'huile, au sel et aux épices, le carré de cochon passe 20 minutes au barbecue. Puis laissez la viande poser dix minutes avant de la servir. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell