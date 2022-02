Quatre à table : un menu spécial chandeleur

Catherine est crêpière depuis plus de 35 ans. Ce samedi, elle va nous concocter un menu spécial crêpe pour quatre personnes, avec un budget de 30 euros. Direction le moulin pour acheter la farine. Elle prend de la farine faite avec des graines de sarrasin breton et de la farine châtaigne. Deuxième ingrédient phare des crêpes : du bon lait fermier. La crêpière prend un demi-litre et une botte de cresson. Le reste des courses se fait au marché. Chez le crémier, on achète de la crème, du beurre et des œufs. On passe ensuite chez le poissonnier pour se procurer quatre coquilles Saint-Jacques. Pour le plat, Catherine prend un panier de légumes anciens et du boudin noir. Place à la cuisine. En entrée, on a une galette accompagnée d'une coquille Saint-Jacques et d'une mousseline de cresson, avec une noix rôtie au beurre. Pour le plat, on a une galette garnie d'un confit d'oignons, d'une purée de panais et de pomme de terre, le tout recouvert de boudin noir poêlé. Une fine lamelle de pomme et un peu de cresson viennent le décorer. En dessert, on nous sert des crêpes recouvertes de caramel au beurre salé. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel