Quatre à table : un menu spécial États-Unis

Pour notre Quatre à table du jour, Kathleen Clarity a accepté de nous concocter des plats typiques des villes natales des candidats à l'élection américaine. D'un côté, la soupe Manhattan clam chowder de Donald Trump et de l'autre, le sandwich philly cheese-steak de Joe Biden. Pour ce faire, il nous faut beaucoup de légumes, de l'ail, des oignons, des tomates et du lard pour sublimer le tout. Il faut également des faux-filets pour faire le steak, du fromage, du beurre et une baguette. Après la course, place à la préparation. Pour la soupe, les palourdes sont ébouillantées et le bouillon sera conservé. Il faut ensuite faire dorer les légumes dans le gras du lard. Pour le sandwich, la viande doit être découpée en tranches très fines. Poivrons et oignons sont caramélisés avant d'y rajouter le fromage. Le tout sera réuni dans un pain viennois croustillant. En guise de dessert, Kathleen nous prépare un gâteau avec de la farine, de la levure, du sucre, un œuf et le fameux beurre de cacahuète. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.