Quatre à table : un menu spécial pique-nique

Fils et petit-fils de boulanger, arrière-petit-fils de meunier, Julien Cantenot est tombé dans la farine quand il était tout petit. Il la travaille bio, en circuit court et défend une boulange 100% artisanale. Il prépare des pains au levain avec une saveur unique, parfaits pour faire un pique-nique. Julien a accepté le défi de nous concocter un menu pique-nique, avec un budget de 30 euros. Direction l'épicerie du quartier pour acheter des fruits et des légumes de saison. Ça sera une tartine de tomates, de mozzarella et de pistou en entrée et du tian à base de pain de courgettes pour le plat principal. Pour le dessert, Julien va préparer une tarte croustillante aux abricots. Une fois en cuisine, Julien commence par le tian, une recette qui permet de bien confire les légumes. Une heure de cuisson suffit pour que ce plat soit bien fondant. Et pour le dessert, l'idée est de récupérer les croûtes de pain pour en faire une tarte aux abricots. On les a mélangées avec des noisettes, des amendes, un peu de farine et de l'huile d'olive. C'est beau, simple et rapide. Le plaisir d'un pain sain et généreux pour un pique-nique gourmet qui sent déjà les vacances. TF1 | Reportage E. Tran, J.F. Drouillet