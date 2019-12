Quatre à table : un menu spécial Restos du coeur

Étoilé et engagé, le chef Thierry Marx est aux côtés des Restos du coeur depuis des années. Il a relevé le défi de nous concocter un menu spécial Restos du coeur pour dix personnes dans notre Quatre à tabe. En entrée, place au potage à base de courge, de citrouille et d'oignon rouge. Puis, le chef nous prépare une omelette aux pommes de terre cuites au four pour le plat principal et de la poire rôtie au caramel en guise de dessert. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.