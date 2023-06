Quatre à table : un menu sucré-salé aux abricots

Il a le goût de l'été. L'abricot trône en vedette sur les étals jusqu'à fin août. C'est la pleine saison. C'est un fruit, qu'Adrien Hilaire connaît par cœur, ses parents sont producteurs. Ce second de cuisine a pour mission de réaliser entrée, plat et dessert avec de l'abricot, 30 euros en poche. Il décide de consommer local. Pour l'entrée, l'oignon rouge et les courgettes inspirent le cuisinier. Quant au plat, il rajoute un peu de crème fraîche et du riz de la région. Et pour un dessert abricot-chocolat équilibré, il lui faut une tablette pas trop sucrée. Puis il fait un petit tour chez le boucher avant d'acheter des fleurs de courgette. En cuisine, Adrien commence à préparer les abricots. Une fois les courgettes et les oignons revenus, la farce végétale va garnir les fleurs de courgette. Après trois minutes au four, l'entrée est prête. Pour le plat, on aura droit à un risotto au bouillon de pelures d'oignon, avec de l'abricot pour remplacer le vin blanc. Enfin, place au dessert : des abricots confits sur leur ganache de chocolat. TF1 | Reportage A. Erhel, J.V. Molinier