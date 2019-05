Quatre à table : un menu sucré-salé

Pour honorer notre Quatre à table de ce 4 mai 2019, le chef Keigo Kimura nous a accueilli dans sa cuisine. Avec 30 euros, il est prêt à relever le défi en préparant une recette bourguignonne avec une touche japonaise pour quatre personnes. Au menu : des asperges blanches à la framboise et champignons de Paris en entrée, travers de porc à la crème de cassis et légumes de saison pour le plat principal. Enfin, des fraises à l'huile de basilic en guise de dessert. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.