Quatre à table : un menu tout au pain

D’abord, il faut bien choisir les trois pains qui serviront au menu. Sur les conseils avisés de Sylvain, il mise sur le seigle et le blé mélangé pour le plat principal. Pour le pain perdu, le boulanger nous recommande cette boule rustique. Avant d’entrer en cuisine, Stéphane a besoin d’un peu de mâche, trois pommes et deux poires pour le dessert ; sans oublier les œufs, l’ail et le pastrami. En cuisine, on découpe l’ail en fine lame avant de le rissoler dans la casserole. Puis, on met un peu de farine et on ajoute le bouillon. Après 45 minutes de cuisson, on verse du blanc d’œuf. Une fois tranchés, restent à griller les morceaux de pain pendant cinq minutes. Pour le sandwich : une fois le pain toasté, on le tartine de mayonnaise et on étale de la chiffonnade de pastrami dessus. Enfin, pour le pain perdu, on mélange les trois œufs, le sucre, le lait et un peu de miel. Stéphane laisse imbiber le pain pendant cinq minutes avant de le frire dans la poêle. Dès qu’ils sont coupés, les fruits sont caramélisés. Il ne reste plus qu’à dresser. Un menu riche en goût et économique pour le porte-monnaie. TF1 | Reportage N. Chiesa, E. Sarre