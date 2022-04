Quatre à table : un menu tout chocolat

Chaque Français consomme en moyenne plus de sept kg de chocolat par an. Fidèle à ses principes, le chef se penche sur des produits de saison et imagine une entrée légère au chocolat noir. Au marché, on prend des asperges, des radis, des poires, des panais et un citron. Benoît ajoute un oignon, un piment et nous fait découvrir l'oca du Pérou, ancêtre de la pomme de terre. Chez la fromagère, le chef craque sur un beau chèvre frais. Et pour le plat, Benoît opte pour des merlans, qu'il choisit en fonction du prix. Enfin, direction la boulangerie pour acheter 100 g de chocolat noir. Place à la préparation. Pour l'entrée, le chef épluche les asperges. C'est parti pour dix minutes de cuisson. Pendant ce temps, Benoît s'occupe de la vinaigrette au chocolat et au vin rouge, qui va relever le goût de notre entrée. Le fromage frais ne manquera pas d'y apporter de la gourmandise. Pour le plat, les panais vont cuire dans le beurre de cacao. Les filets de merlan sont cuits à la plancha. Les légumes sont coupés en petits morceaux et disposés sur le poisson pour apporter du croquant. Notre dessert est un grand classique de la cuisine française : la poire au chocolat. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Vieira