Quatre à table : un menu tout en blanc

A quelques mètres du château de Brissac, dans le Maine-et-Loire, nous retrouvons Régis Legain, notre chef. Pour le thème tout en blanc, les produits laitiers seront une bonne base pour jouer sur les couleurs. Notre dessert, le crémet d'Angers, est composé essentiellement de lait. Passons aux courses. Nous aurons besoin de 300 grammes de fromage blanc et un peu de crème liquide, le tout pour 7,60 euros. Prochaine étape, le marché, à l'étal de Thierry, un ancien marin-pêcheur. Nous avons pris une aile de raie, qui sera accompagnée d'une sauce au beurre blanc, pour 12,40 euros. Pour les fruits et légumes, Régis opte pour la cueillette, un moyen de réduire le coût des aliments. On a dépensé 7,70 euros chez le maraîcher pour des fraises et des groseilles blanches. Passons en cuisine. Régis démarre par le risotto, avec un petit oignon taillé en dés. Il est accompagné d'un fromage local fondant, le Christochon. Ensuite, Régis prépare la raie pour le plat principal. Elle va cuire au four avec sa peau. Passons à la sauce. Historiquement, le beurre blanc est en fait une sauce béarnaise ratée. Le tout sera accompagné de quinoa d'Anjou et de fenouils. Puis le chef prépare le crémet d'Angers, un dessert local très simple. Accompagné de votre vin blanc préféré, notre repas tout en blanc nous aura coûté 27,70 euros. TF1 | Reportage M. Monnier, X. Baumel