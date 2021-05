Quatre à table : un menu tout en rose

Avec un budget de 30 euros, le chef Gabriel Moreau a accepté de nous concocter un repas tout en rose pour quatre personnes. Direction le marché de Villejean à Rennes pour récupérer tous les produits dont nous avons besoin. Nous achetons de la lingue, un poisson, ainsi que divers fruits et légumes pour créer toutes les nuances de rose. Il nous faut des fraises, des radis, des oignons roses de Roscoff et des betteraves. Ensuite, nous ajoutons du lait ribot, de la crème et des œufs à la liste des ingrédients. En cuisine, nous commençons par l'entrée tout en rose. Elle est à base de betteraves crues accompagnées d'un œuf mollet imprégné de piment doux. Pour le plat principal, le poisson est cuit au four afin d'obtenir une lingue rôtie. Il sera accompagné d'une purée de betteraves rouges ainsi que des pickles de radis et d'oignons. En guise de dessert, on va couper les fraises et les mixer avec de la crème et du lait ribot. Ainsi, on aura une mousse de fraise au lait ribot sur laquelle on ajoute un zeste de citron vert pour donner plus de goût à la préparation.