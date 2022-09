Quatre à table : un menu tout figue

La saison bat son plein. Les figues de Solliès, dodues et parfumées, sont pour Tom Cariano, chef cuisinier, la promesse d’une fin d’été réussie. Il va nous faire trois plats différents à base de figues, avec 30 euros comme budget. Pour ce menu, il faut un kilo de figues pour faire l’entrée, le plat et le dessert. Direction le marché de la Valette. Chez le fromager, on prend du fromage de chèvre et des œufs pour l’entrée. À la boucherie, on se procure de quatre côtes de porc pour le plat. Enfin, on part à la primeur, pour acheter du concombre, de la cébette et une gousse d’ail. Conseil du chef : la figue ne se lave pas à grande eau. Il suffit de l’essuyer délicatement. Pour commencer, en cuisine, on prépare un tartare végétarien qui joue sur les goûts et les textures. Pour le plat de résistance, c’est une côte de porc accompagnée de pommes de terre sautées et arrosées de jus de figue. Enfin, pour le dessert, c’est une pâte à madeleine dans laquelle on a glissé des morceaux de figue avec de la crème fouettée. TF1 | Reportage E. Tran, B. Lachat